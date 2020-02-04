Ханты-Мансийск стал победителем первенства региона по биатлону
В Ханты-Мансийске завершилось первенство по биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», почти сотня спортсменов вышли на старт, чтобы побороться за места в сборной округа.
Завершающим стартом первенства стала индивидуальная гонка. Дистанция в гонке составила 6 км для юношей и 5 км для девушек. В командном состязании лучшими стали спортсмены Ханты-Мансийска. Второе место - Нижневартовск, третье — Нягань.
Первое место среди юношей занял Глеб Колтаков из Нягани, а среди девушек - Карина Пляцок из Сургутского района.
- Спасибо за то, что вы принимаете участие в соревнованиях, и за то, что любите биатлон. Я знаю, что спорт — это вещь жестокая, есть только три призовых места. Не расстраивайтесь! Верьте в себя и своим тренерам, - подбодрил пятикратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU