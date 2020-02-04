2020-02-04T11:29:20+03:00
Общество

В ХМАО подготовились к молодежному форуму «Нефтяная столица»

Прием заявок продолжается
Руслан Савинов
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В ХМАО подготовились к молодежному форуму «Нефтяная столица»В ХМАО подготовились к молодежному форуму «Нефтяная столица»Фото: pixabay.com
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Форум «Нефтяная столица» состоится 18-19 февраля в нижневартовском дворце искусств. По данным администрации города, в программе предусмотрено проведение заседания «Цифра нефти», круглых столов по методам увеличения нефтеотдачи.

Также пройдет выставка инновационных проектов, зимняя школа «ЭнерГений» и международная конференция молодых ученых «Технологии будущего». Кроме того, в ходе форума организуют конкурс проектов и ряд других мероприятий.

На данный момент для участия уже зарегистрировались сто молодых ученых: из которых 68 – представители других регионов России и четыре иностранных участника. Прием заявок продолжается. Известно, что для молодежи будут организованы фотозоны, катания в оленьих упряжках, экскурсии.

- Необходимо обеспечить высокий уровень эпидемиологической безопасности на площадках форума. Мы уже сегодня должны думать о безопасности участников, – заявил замглавы региона Всеволод Кольцов.

Подать заявку для участия можно на официальном сайте мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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