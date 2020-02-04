2020-02-04T10:53:41+03:00
Общество

Фасады домов Мегиона украсят баннеры с рисунками горожан

В конкурсе может участвовать любой мегионец
Руслан Савинов
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Фасады домов Мегиона украсят баннеры с рисунками горожан. Фото администрации города.Фасады домов Мегиона украсят баннеры с рисунками горожан. Фото администрации города.
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В Мегионе проходит конкурс рисунков, посвященный 40-летию со дня образования города. По информации администрации муниципалитета, лучшие работы разместят на фасадах жилых домов.

Сообщается, что конкурс затеяли для улучшения облика города, создания его позитивного имиджа, сохранения исторической памяти о его людях и событиях. Принять участие может любой мегионец, учреждение, организация, коллектив. Планки по возрасту также не установлено.

Для примера даны примерные темы рисунков: «Я люблю тебя, Мегион!», «Моя Югра», «Мегион-город нефтяной», «Многонациональная Россия», «Семья – это то, что всегда с тобой», «Защитим природу, сохраним себя», «Мегион – территория спорта».

Работы принимаются до 20 февраля по адресу: улица Таежная, 2. Телефон для справок: 8(34643)3-89-40.

Известно, что награждение победителей состоится 23 июля 2020 года. По рисункам финалистов изготовят баннеры для размещения на фасадах домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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