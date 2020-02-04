2020-02-04T10:32:19+03:00
Происшествия

Серийного угонщика задержали в Нягани

Его подозревают еще в ряде преступлений
Руслан Савинов
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Серийного угонщика задержали в НяганиСерийного угонщика задержали в НяганиФото: pixabay.com
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В полицию Нягани поступило заявление от местного жителя о том, что пропал его автомобиль. Как сообщили УМВД ХМАО, все наряды в срочном порядке нацелили на поиск угонщика.

Вскоре один из нарядов ДПС заметил разыскиваемый автомобиль. Преступник за рулем занервничал, потерял управление и врезался в сугроб. Затем он попытался убежать, но был задержан.

Злоумышленником оказался ранее судимый за подобные преступления 18-летний молодой человек. Нарушитель пояснил полицейским, что в ночь угона поругался с матерью и напился.

В нетрезвом виде ему захотелось покататься на машине. Взломав замок первого попавшегося автомобиля, он проник внутрь и нашел в замке ключ зажигания. Но вскоре по пути закончился бензин: тогда молодой человек похитил автомагнитолу и направился искать другой автомобиль. Он разбил стекло задней двери очередного авто и вновь в замке зажигания нашел ключ.

Установлена причастность злоумышленника и к другим преступлениям: мошенничество, попытка угона, кража. Возбуждены уголовные дела. Молодой человек под подпиской о невыезде.

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В Нягани сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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