4 Февр. 2020 2020-02-04T10:09:05+03:00

Камеры с функцией распознавания лиц появились в Нижневартовске. Фото администрации города.

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В числе нововведений в Нижневартовске - камеры с функцией распознавания лиц, система слежения за лесными пожарами «Лесной дозор» и система «Безопасный город». О технических новинках сообщили в администрации города.

- Внедрение комплексов позволит быстрее реагировать на возникающие происшествия, получать информацию и обмениваться данными с экстренными оперативными службами, а в перспективе и с предприятиями жилищно-коммунального комплекса, - пояснили в администрации.

Известно, что работать с техническими новинками будут не только правоохранители, но и сотрудники дежурно-диспетчерской службы. В среднем диспетчеры принимают около 600 звонков.

- Нижневартовск занимает лидирующие позиции среди диспетчерских служб округа. В 2020 году служба переехала в новое просторное помещение, – рассказывает замглавы Нижневартовска Максим Коротаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU