Очередная пьяная ссора стала причиной смерти человека в Ханты-Мансийске
Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства мужчины в окружной столице.
По данным СУ СК по ХМАО, в ночь на 3 февраля 2020 года в одном из домов на улице Ягодная в Ханты-Мансийске в ходе совместной пьянки между 43-летним и 35-летним мужчинами возникла ссора. Один из собутыльников нанес знакомому несколько ударов ножом в область груди и левого предплечья. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
В тот же день преступника задержали. В данный момент принимается решение о заключении под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в январе 2020 года житель Березово насмерть забил знакомого металлическим стулом. Одна из причин произошедшего: чрезмерное употребление алкоголя преступником.
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ИСТОЧНИК KP.RU