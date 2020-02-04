Очередная пьяная ссора стала причиной смерти человека в Ханты-Мансийске

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:45:46+03:00

Несколько ударов ножом стали для одного из собутыльников смертельными

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Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства мужчины в окружной столице.

По данным СУ СК по ХМАО, в ночь на 3 февраля 2020 года в одном из домов на улице Ягодная в Ханты-Мансийске в ходе совместной пьянки между 43-летним и 35-летним мужчинами возникла ссора. Один из собутыльников нанес знакомому несколько ударов ножом в область груди и левого предплечья. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В тот же день преступника задержали. В данный момент принимается решение о заключении под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе 2020 года житель Березово насмерть забил знакомого металлическим стулом. Одна из причин произошедшего: чрезмерное употребление алкоголя преступником.

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ИСТОЧНИК KP.RU