2020-02-04T09:11:07+03:00
Общество

Школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин

Но домашние задания никто не отменял
Руслан Савинов
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Школы Ханты-Мансийска закрыли на карантинШколы Ханты-Мансийска закрыли на карантинФото: pixabay.com
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Все школы окружной столицы закрыли на карантин с 4 по 10 февраля 2020 года включительно. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

- Школьники переходят на дистанционное обучение. Задания они получат в онлайн-режиме: это поможет сократить контакты для предотвращения эпидемии гриппа, - пояснили представители департамента образования.

Напомним, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился. Текущий уровень заражений– 66 случаев на 10 тысяч населения. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастам. Тем не менее вирус гриппа выявляют в единичных случаях.

Добавим, что грипп и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Во время пиков заболеваемости стоит избегать мест скопления людей. Нужно тщательно и часто мыть руки, не трогать грязными руками нос и рот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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