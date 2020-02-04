2020-02-04T08:47:12+03:00
Общество

Нижневартовский район стал производить итальянские сыры

Фермеры наращивают темпы производства
Руслан Савинов
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Нижневартовский район стал производить итальянские сырыНижневартовский район стал производить итальянские сырыФото: pixabay.com
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В Нижневартовском районе начали изготавливать твердые и полутвердые виды сыров – российский и гауду. Как уточнили в администрации района, также теперь на полках магазинов можно встретить и итальянский сорт качотта.

Процесс приготовления итальянского деликатеса схож с уже известным местным жителям адыгейским сыром. Посолка адыгейского сыра производится сразу в форме: его можно есть уже через сутки. С твердыми и полутвердыми сортами сыра все сложнее. Они приобретают вкус в специальной ванне и созревают от десяти дней до месяца.

- Наша продукция производится из экологически чистого молока. Молоко здесь же у нас производится, мы его перерабатываем, пастеризуем и готовим сыр. В продаже уже «Адыгейский» и «Качотта». «Российский», «Голландский» сыры еще зреют, будут в феврале только в продаже, - пояснил мастер по производству молочной продукции крестьянско-фермерского хозяйства «Мардер» Михаил Пахомчик.

На данный момент в Нижневартовском районе производят до 15 кг сыра в месяц. Это связано с тем, что основной объем молока поставляется в школы и детсады района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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