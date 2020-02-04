2020-02-04T08:29:20+03:00
Происшествия

Две аварии произошло на югорских дорогах

Водителям стоит учитывать тяжелые погодные условия
Руслан Савинов
Поделиться:
Два ДТП произошло на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.Два ДТП произошло на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.
Изменить размер текста:

На территории Югры накануне, 3 февраля, в двух дорожно-транспортных происшествиях получили травмы два человека. Подробности сообщили в региональной госавтоинспекции.

Так, в 15:50 на улице Гагарина в Ханты-Мансийске 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Нива Шевроле», по предварительным данным, не учла условия дороги и погоду.

Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями «Тойота Ланд Крузер» и «Хендай Солярис». В результате аварии пассажирка «Хендай Солярис» получила травмы.

Также сообщается, что всего в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

Напоминаем, что водителям нужно учитывать не только ограничения скорости на дороге, но и сложные погодные условия.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижневартовский район стал производить итальянские сыры
Две аварии произошло на югорских дорогах
Двух югорских застройщиков подозревают в многомиллионных махинациях
Нефтеюганец ранил ножом мать
Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО
Власти Сургута подчеркнули, что контролируют работу управляющих компаний
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте
Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед
Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом
Нефтеюганца осудят в Лангепасе за сбыт наркотиков
Десять семей Урая отметили новоселье
Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районе
Почти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАО
«Радуга Югры» стартовала в ХМАО
Мошенница обнулила банковский счет тюменца в Мегионе
В Югре прогнозируют метель и сильный ветер
Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов
Медики обследовали членов сборных команд Югры
Девушка с ножами накинулась на полицейских в Пыть-Яхе
Память защитников Сталинграда почтили в ХМАО
На пожаре в Ханты-Мансийске взорвались боеприпасы и газовые баллоны
Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске
Полиция Радужного изъяла рекордную партию наркотиков
Ханты-Мансийск первым в мире примет всемирную шахматную паралимпиаду
Более двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 году
Энергосбытовая компания в поселке Снежный в морозы оставила жителей без тепла
Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию
Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлению
Полярную сову спасли в Сургуте