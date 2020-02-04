Две аварии произошло на югорских дорогах

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:29:20+03:00

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На территории Югры накануне, 3 февраля, в двух дорожно-транспортных происшествиях получили травмы два человека. Подробности сообщили в региональной госавтоинспекции.

Так, в 15:50 на улице Гагарина в Ханты-Мансийске 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Нива Шевроле», по предварительным данным, не учла условия дороги и погоду.

Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями «Тойота Ланд Крузер» и «Хендай Солярис». В результате аварии пассажирка «Хендай Солярис» получила травмы.

Также сообщается, что всего в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

Напоминаем, что водителям нужно учитывать не только ограничения скорости на дороге, но и сложные погодные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU