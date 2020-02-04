Две аварии произошло на югорских дорогах
На территории Югры накануне, 3 февраля, в двух дорожно-транспортных происшествиях получили травмы два человека. Подробности сообщили в региональной госавтоинспекции.
Так, в 15:50 на улице Гагарина в Ханты-Мансийске 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Нива Шевроле», по предварительным данным, не учла условия дороги и погоду.
Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями «Тойота Ланд Крузер» и «Хендай Солярис». В результате аварии пассажирка «Хендай Солярис» получила травмы.
Также сообщается, что всего в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.
Напоминаем, что водителям нужно учитывать не только ограничения скорости на дороге, но и сложные погодные условия.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU