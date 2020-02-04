Двух югорских застройщиков подозревают в многомиллионных махинациях
Следователи Югры расследуют уголовное дело по факту хищения денег в особо крупном размере. По информации УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, хищение произошло у участников долевого строительства.
По данным следствия, двое руководителей строительных организаций «Салаир» и «Новострой» совместно с еще неустановленными лицами похитили деньги граждан.
По предварительному сговору эта группа лиц по договорам добилась переуступки прав требования участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. В результате злоумышленники причинили материальный ущерб: более десяти миллионов рублей.
Полицейские устанавливают граждан, пострадавших от действий застройщиков, или тех, кто владеет значимой информацией. Контактная информация для справок и телефон дежурной части УМВД Югры: (3467) 398-215, 398-216.
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ИСТОЧНИК KP.RU