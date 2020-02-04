2020-02-04T07:50:52+03:00
Общество

Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО

Приедут эксперты из двадцати стран
Руслан Савинов
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Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО. Фото департамента цифрового развития ХМАО.Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО. Фото департамента цифрового развития ХМАО.
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На полях международного IT-форума при участии стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске пройдет уже в четвертый раз конференция по информационной безопасности «Инфофорум – Югра». По данным департамента цифрового развития ХМАО, мероприятие запланировано на 16-17 июня 2020 года.

Известно, что в работе конференции ежегодно принимают участие специалисты из двадцати государств: Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Малайзии, Таджикистана, ЮАР. Мероприятие направлено на укрепление доверия между специалистами государств в сфере информационной безопасности.

На конференции большое внимание уделяют вопросам изменений в подходах к информационной безопасности в форматах БРИКС, ШОС, ОДКБ и ООН. Также эксперты обсуждают использование социальных сетей для противодействия терроризму и экстремизму, защите частной информации.

- В рамках «Инфофорум – Югра» проходят дискуссии по актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности, заседания международного югорского клуба экспертов информационной безопасности и вручение премии, - пояснили в региональном департаменте цифрового развития.

Запланировано подписание международных соглашений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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