Власти Сургута подчеркнули, что контролируют работу управляющих компаний

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:06:12+03:00

От снега должны быть свободны и дороги, и тротуары

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Уборка снега на придомовых территориях на особом контроле властей Сургута. Как заявили в администрации города, сотрудники департамента городского хозяйства регулярно проверяют дворы: не должно быть снега ни на проезжей части, ни на тротуарах.

- На сегодняшний день все управляющие компании вывезли снег. Поэтому штрафов им удалось избежать. Сумма санкций варьируется от 3 до 50 тысяч рублей. По закону периодичность, с которой проводится уборка – один раз в месяц. График можно найти на сайте управляющей компании или на информационном стенде в доме, – рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Кроме того, жильцам, которые хотят, чтобы их двор очищали чаще установленного графика, необходимо инициировать собрание. К настоящему моменту в уборке придомовых территорий задействованы в среднем 65 единиц техники. В период сильных снегопадов их количество увеличивают до полутора сотен единиц.

Добавим, в Сургуте действуют 32 УК и 30 ТСЖ. Всего в городе почти полторы тысячи дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU