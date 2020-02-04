2020-02-04T07:39:36+03:00
Общество

Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед

Температура днем не опустится ниже - 4 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололедПогода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололедФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 4 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет сильный снег, метель, гололед. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +1, -4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают снег, метель и гололед. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет снег. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -12, -14 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижневартовский район стал производить итальянские сыры
Две аварии произошло на югорских дорогах
Двух югорских застройщиков подозревают в многомиллионных махинациях
Нефтеюганец ранил ножом мать
Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО
Власти Сургута подчеркнули, что контролируют работу управляющих компаний
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте
Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед
Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом
Нефтеюганца осудят в Лангепасе за сбыт наркотиков
Десять семей Урая отметили новоселье
Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районе
Почти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАО
«Радуга Югры» стартовала в ХМАО
Мошенница обнулила банковский счет тюменца в Мегионе
В Югре прогнозируют метель и сильный ветер
Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов
Медики обследовали членов сборных команд Югры
Девушка с ножами накинулась на полицейских в Пыть-Яхе
Память защитников Сталинграда почтили в ХМАО
На пожаре в Ханты-Мансийске взорвались боеприпасы и газовые баллоны
Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске
Полиция Радужного изъяла рекордную партию наркотиков
Ханты-Мансийск первым в мире примет всемирную шахматную паралимпиаду
Более двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 году
Энергосбытовая компания в поселке Снежный в морозы оставила жителей без тепла
Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию
Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлению
Полярную сову спасли в Сургуте