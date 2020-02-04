Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:39:36+03:00

Температура днем не опустится ниже - 4 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 4 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет сильный снег, метель, гололед. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +1, -4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают снег, метель и гололед. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет снег. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -12, -14 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU