Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:15:05+03:00

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В сургутском парке «Россия — моя история» отметили 100-летие сургутского комсомола. Подробности сообщили в городской администрации.

На концерте собрались более полутора сотен сургутян, ранее активно работавших на становление и развитие города. Гостям представили ролик об истории сургутского комсомола.

- Ощущения двойственные: с одной стороны, я рад, что наше прошлое бережно хранится в музеях, но с другой... Как быстро летит время, - написал на своей официальной странице «ВКонтакте» градоначальник Вадим Щувалов.

Напомним, комсомольская организация была создана в Сургуте 31 января 1920 года. Уже к 3 февраля 1920 года сургутский уездный комитет партии утвердил создание городской комсомольской ячейки. Первым председателем уездного бюро комсомола стал Иван Кайдалов.

- Сургут – город шести комсомольских строек, каждая из которых – жизнь и судьба многих и многих сургутских комсомольцев, - поделился первый секретарь сургутского горкома ВЛКСМ Сергей Кондаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU