2020-02-03T15:57:12+03:00
Общество

Десять семей Урая отметили новоселье

Новое жилье оборудовано всем необходимым
Руслан Савинов
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Десять семей Урая отметили новоселье. Фото администрации города.Десять семей Урая отметили новоселье. Фото администрации города.
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Новоселье у десяти семей переселенцев из аварийных домов состоялось в Урае. Как сообщили в администрации города, жилье урайцы получили в порядке очереди.

В торжественной обстановке семьи получили ключи от квартир в новом семиэтажном доме. Здание расположено в первом микрорайоне.

- Сегодня у каждого из вас по-настоящему счастливый день – вы отмечаете новоселье. Я хочу пожелать вам, чтобы этот новый дом стал для вас не просто стенами, а домом, в котором всегда царят уют, тепло и добрые отношения, - обратился к новоселам глава Урая Тимур Закирзянов.

Отметим, что квартиры соответствуют всем современным требованиям. В каждой квартире произведена косметическая отделка, подключено цифровое телевидение. Большую долю финансирования строительства жилья составили средства окружного бюджета, а также средства бюджета Урая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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