Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районе

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:49:29+03:00

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В Сургутском районе запустили маршрут «Северный путь». Как сообщили представители администрации района, 60 собак породы хаски в пяти упряжках, а также два снегохода повезут любителей экстремального туризма от Лямина на лыжную базу «Каменный Мыс».

Известно, что путешествие займёт четыре дня. Оно включает трансфер, горячую еду спальные мешки, палатки и баню.

- И да, алкоголь запрещен. Хотя организаторы обещают некий напиток «Шепот шамана», - уточнили организаторы.

Больше о информации о маршруте можно узнать в федерации ездового спорта по Югры по телефону: 8(922)253-61-37.

- Любая хаски будет счастлива сделать такую пробежку. Эта порода собак не для цепи и сидения дома, им нужна активность и нагрузка. Бегать в упряжке - это у них в крови, а также просто бегать, нырять в снег, зима и холод - самые их любимые условия, - написала в паблике «Глава в районе – Андрей Трубецкой» одна из подписчиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU