2020-02-03T15:49:29+03:00
Общество

Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районе

«Северный путь» займет четыре дня
Руслан Савинов
Поделиться:
Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районеНовый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургутском районе запустили маршрут «Северный путь». Как сообщили представители администрации района, 60 собак породы хаски в пяти упряжках, а также два снегохода повезут любителей экстремального туризма от Лямина на лыжную базу «Каменный Мыс».

Известно, что путешествие займёт четыре дня. Оно включает трансфер, горячую еду спальные мешки, палатки и баню.

- И да, алкоголь запрещен. Хотя организаторы обещают некий напиток «Шепот шамана», - уточнили организаторы.

Больше о информации о маршруте можно узнать в федерации ездового спорта по Югры по телефону: 8(922)253-61-37.

- Любая хаски будет счастлива сделать такую пробежку. Эта порода собак не для цепи и сидения дома, им нужна активность и нагрузка. Бегать в упряжке - это у них в крови, а также просто бегать, нырять в снег, зима и холод - самые их любимые условия, - написала в паблике «Глава в районе – Андрей Трубецкой» одна из подписчиц.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом
Нефтеюганца осудят в Лангепасе за сбыт наркотиков
Десять семей Урая отметили новоселье
Новый маршрут собачьих упряжек проложили в Сургутском районе
Почти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАО
«Радуга Югры» стартовала в ХМАО
Мошенница обнулила банковский счет тюменца в Мегионе
В Югре прогнозируют метель и сильный ветер
Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов
Медики обследовали членов сборных команд Югры
Девушка с ножами накинулась на полицейских в Пыть-Яхе
Память защитников Сталинграда почтили в ХМАО
На пожаре в Ханты-Мансийске взорвались боеприпасы и газовые баллоны
Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске
Полиция Радужного изъяла рекордную партию наркотиков
Ханты-Мансийск первым в мире примет всемирную шахматную паралимпиаду
Более двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 году
Энергосбытовая компания в поселке Снежный в морозы оставила жителей без тепла
Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию
Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлению
Полярную сову спасли в Сургуте