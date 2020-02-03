2020-02-03T15:37:47+03:00
Общество

Почти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАО

Возбуждено 16 уголовных дел
Руслан Савинов
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Почти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАОПочти сто нетрезвых водителей выявили на дорогах ХМАОФото: pixabay.com
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На дорогах ХМАО госавтоинспекторы Югры задержали 98 водителей с признаками опьянения с 25 по 31 января 2020 года. По данным ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждено 16 уголовных дел против нетрезвых водителей, которые попались повторно.

Окружная госавтоинспекция обращает внимание югорчан на необходимость бдительности и незамедлительно сообщать обо всех случаях нетрезвого управления автомобилем. Информацию принимают в дежурных частях подразделений ГИБДД.

Напомним, что с 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят не административным, а уголовным наказанием. Кроме того, увеличен минимальный размер наказания за нарушение ПДД пьяными водителями, чьи неосторожные действия послужили причиной смерти человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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