«Радуга Югры» стартовала в ХМАО

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:19:50+03:00

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Окружной дом народного творчества приглашает ребят принять участие в интернет-конкурсе детского рисунка «Радуга Югры». Как уточнили в департаменте культуры ХМАО, творческие работы могут быть созданы в любой художественной технике.

Главное, чтобы шедевры соответствовали тематике и номинациям конкурса: Моя земля – моя Югра, народные традиции, обычаи и обряды народов Югры.

Заявки принимают в электронном виде до 15 мая 2020 года. Победителей определит конкурсное жюри 25 мая. Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно на официальном сайте окружного дома народного творчества, а также по телефону 8-3467-33-30-37.

Добавим, что впервые конкурс прошел в 2017 году. В 2020 году добавился еще один повод для участия: 90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU