2020-02-03T15:09:32+03:00
Происшествия

Мошенница обнулила банковский счет тюменца в Мегионе

Мужчина приезжал в город на заработки
Руслан Савинов
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Мошенница обнулила банковский счет тюменца в МегионеМошенница обнулила банковский счет тюменца в МегионеФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Мегиона обратился 30-летний житель Тюмени с заявлением о мошенничестве. По данным УМВД ХМАО, с зарплатной карты мужчины были выведены 295 тысяч рублей.

Как пояснил потерпевший, в Мегион из Тюмени он приезжает регулярно для работы вахтой в нефтяной компании.

- До отправления поезда оставались считанные часы, когда на телефон поступил звонок со столичного региона от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником банка. Девушка сообщила, что через мобильное приложение происходит списание денег и для отмены этого перевода необходимо назвать номер карты, код с оборотной стороны и продиктовать ей смс-пароли, - рассказал тюменец.

Растерянный мужчина выполнил все указания аферистки. Через час житель Тюмени позвонил в банк и узнал, что с его счета списано 295 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемому может грозить до шести лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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