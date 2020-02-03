В Югре прогнозируют метель и сильный ветер
В Югре в течение суток завтра, 4 февраля, местами ожидают метель, изморозь, налипание мокрого снега. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в отдельных районах ветер будет дуть порывами 15-17 метров в секунду.
На следующий день, 5 февраля, - местами сильный и мокрый снег, гололед, метель, в отдельных районах ветер приобретет силу 16-21 метра в секунду.
В течение 6 февраля местами ожидаются метель, гололед, мокрый снег, в отдельных районах будет ветер порывами 15-18 метров в секунду.
- В случае ухудшения погодных условий водителям лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - заявили в управлении МЧС по ХМАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU