3 Февр. 2020 2020-02-03T14:53:25+03:00

В ближайшие дни в Югре прогнозируют метель и сильный ветер. Фото МЧС ХМАО.

Особенно нужно быть аккуратными автомобилистам при такой погоде

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В Югре в течение суток завтра, 4 февраля, местами ожидают метель, изморозь, налипание мокрого снега. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в отдельных районах ветер будет дуть порывами 15-17 метров в секунду.

На следующий день, 5 февраля, - местами сильный и мокрый снег, гололед, метель, в отдельных районах ветер приобретет силу 16-21 метра в секунду.

В течение 6 февраля местами ожидаются метель, гололед, мокрый снег, в отдельных районах будет ветер порывами 15-18 метров в секунду.

- В случае ухудшения погодных условий водителям лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - заявили в управлении МЧС по ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU