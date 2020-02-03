2020-02-03T14:46:09+03:00
Общество

Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов

Конкретные разработки уже представлены для рассмотрения
Руслан Савинов
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Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов. Фото «Югра-Экология».Молодежь Ханты-Мансийска предложила организовать движение экоактивистов. Фото «Югра-Экология».
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Школьники и студенты Ханты-Мансийска предложили организовать движение экологических активистов для повышения культуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Подробности сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология».

Ребята презентовали дорожные карты по темам: демография, образование, здравоохранение, экономика, экология, молодежная политика, культура. Презентация прошла на стратегической сессии под руководством педагога дополнительного образования Константина Рошко на базе технопарка Югры.

Они планируют использовать ресурсы сайта добровольцы России для популяризации экологических мероприятий среди молодежи. Также в планах проведение конкурса «Самый чистый двор».

В «Югра-Экология» сообщили, что готовы поддержать юных жителей Ханты-Мансийска в их экологических начинаниях. Кроме того, в ходе общественного обсуждения предлагаемых изменений в конституцию победителем была признана команда «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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