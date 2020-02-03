2020-02-03T14:15:52+03:00
Здоровье

Медики обследовали членов сборных команд Югры

Особое внимание врачи уделяли сердечной системе спортсменов
Руслан Савинов
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Медики обследовали членов сборных команд ЮгрыМедики обследовали членов сборных команд Югры
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Мобильная бригада врачей физкультурного диспансера провела углубленное медобследование членов сборных команд Югры из Урая и поселков Кондинского района. Подробности рассказали в центре медицинской профилактики ХМАО.

Как сообщается, в состав бригады вошли: педиатр, травматолог, невролог, офтальмолог, стоматолог, врачи по спортивной медицине. Спортсмены получили допуск к соревнованиям за один день.

- Специалисты провели осмотр спортсменам. Большая часть из них – окружная команда по гандболу. Остальные – члены сборных по боксу, дзюдо, самбо, северному многоборью, пауэрлифтингу, спортивной акробатике и тяжелой атлетике, – рассказал врач по спортивной медицине, Иван Маришин.

Особое внимание при осмотрах уделяли сердцу, самому сильному, но уязвимому органу. По словам специалистов, в конце 2019 года оформилось важное направление работы физкультурного диспансера: сопровождение спортсменов – членов окружных сборных.

Известно, что следующий пункт мобильной бригады – Югорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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