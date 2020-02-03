3 Февр. 2020 2020-02-03T15:12:33+03:00

Девушка с ножами накинулась на полицейских в Пыть-Яхе Фото: pixabay.com

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Пьяная жительница Пыть-Яха получила дурную славу на весь город. Подробности случая и видео с места инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Пыть-Ях ОНЛАЙН».

- Старый Пыть-Ях в одном из многоквартирников на Советской девушка пыталась напасть на полицейских. Камеры видео наблюдения запечатлели злоумышленницу, вооруженную двумя ножами. По некоторым данным, нападавшая ранее судима и находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили источники паблика.

На данный момент более подробной информации о последствиях нападения нет. Очевидно, что югорчанка будет отвечать по закону за свои действия в рамках уголовного кодекса РФ.

Напомним, в ноябре 2019 года в Сургуте девушка ножом ранила своих друзей. Во время совместного распития алкоголя возникла ссора, во время которой девушка схватила нож.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="478" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/758430" frameborder="0"></iframe> ЖЕНЩИНА ВООРУЖИВШИСЬ НОЖАМИ ПЫТАЛАСЬ НАПАСТЬ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ.

ИСТОЧНИК KP.RU