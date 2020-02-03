Память защитников Сталинграда почтили в ХМАО

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:34:57+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы в парке Победы Ханты-Мансийска. По данным правительства Ханты-Мансийского автономного округа, мероприятие прошло в память разгрома вражеских войск под Сталинградом.

Югорчане почтили минутой молчания и залпом боевых орудий память участников Сталинградской битвы. В церемонии приняли участие ветераны, представители органов власти региона, школьники, общественные деятели и горожане.

Так, в поселке Малиновский Советского района живет участница Великой Отечественной войны Анна Сафонова. На войне она была рядовой 131-го зенитно-пулемётного полка, защищавшего Сталинград. Летом 2019 года Анне Ивановне исполнилось 98 лет.

Добавим, что Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU