2020-02-03T12:55:44+03:00
Общество

Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске

Идею разработали молодые парламентарии города
Руслан Савинов
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Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске. Фото администрации города.Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске. Фото администрации города.
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У Нижневартовска может появиться собственный гимн. По информации администрации муниципалитета, с такой инициативой выступили представители молодежного парламента при думе города.

- Этот мир меняют молодые. В составе молодежного парламента два десятка инициативных и творческих людей. Для депутатского корпуса мнение молодёжи очень важно и значимо, ведь она смотрит на окружающий мир немного под другим углом. И мы, депутаты, к ребятам прислушиваемся. На сегодняшний день наш Молодёжный парламент один из самых активных в округе. Многие его инициативы уже в работе, - отметил председатель думы Нижневартовска Максим Клец.

Также в работе у молодых парламентариев еще один проект - «Видеописьмо ветерана», посвященный 75-летию Победы. Готовые ролики с историями защитников Отечества планируют показывать в школах, в соцсетях и на местных телеканалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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