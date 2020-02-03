Над созданием собственного гимна задумались в Нижневартовске

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:55:44+03:00

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У Нижневартовска может появиться собственный гимн. По информации администрации муниципалитета, с такой инициативой выступили представители молодежного парламента при думе города.

- Этот мир меняют молодые. В составе молодежного парламента два десятка инициативных и творческих людей. Для депутатского корпуса мнение молодёжи очень важно и значимо, ведь она смотрит на окружающий мир немного под другим углом. И мы, депутаты, к ребятам прислушиваемся. На сегодняшний день наш Молодёжный парламент один из самых активных в округе. Многие его инициативы уже в работе, - отметил председатель думы Нижневартовска Максим Клец.

Также в работе у молодых парламентариев еще один проект - «Видеописьмо ветерана», посвященный 75-летию Победы. Готовые ролики с историями защитников Отечества планируют показывать в школах, в соцсетях и на местных телеканалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU