Полиция Радужного изъяла рекордную партию наркотиков

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:18:59+03:00

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В ходе оперативных мероприятий полицейские Радужного задержали группу лиц, занимавшихся торговлей наркотиками. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что злоумышленники сбывали наркотические средства через тайники-закладки. Их они размещали в лесах и на дачах за городом.

При оборудовании очередной закладки оперативники задержали двух вартовчан. У задержанных изъяли около трехсот грамм гашиша и более 35 грамм «синтетики».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящий момент решается вопрос о заключении под стражу. За столь крупную партию запрещенных веществ им грозят десятки лет тюрьмы плюс огромный штраф. Окончательную судьбу злоумышленников решит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU