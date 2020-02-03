2020-02-03T12:06:13+03:00
Общество

Более двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 году

Было возбуждено 14 уголовных дел
Руслан Савинов
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Более двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 годуБолее двух тысяч экологических нарушений выявили в ХМАО в 2019 годуФото: pixabay.com
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Правоохранители Югры проанализировали исполнение законов в сфере охраны окружающей среды. О результатах сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Стало известно, что всего в 2019 году было выявлено более 2 тысяч экологических нарушений. Стражи порядка направили в суды 160 исков, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 488 лиц. По материалам проверок возбудили 14 уголовных дел.

Прокуроры усиленно решали проблемные вопросы в области охраны земель, недр, водоемов и воздуха. Большое внимание было уделено пресечению экологических правонарушений со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса.

Также прокуроры принимали меры по ликвидации несанкционированных свалок. Были выдвинуты требования по приведению объектов размещения отходов в соответствие с санитарными требованиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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