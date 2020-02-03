3 Февр. 2020 2020-02-03T11:49:32+03:00

Энергосбытовая компания в поселке Снежный в морозы оставила жителей без тепла. Фото «ЧП Сургут».

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Жильцы внутригородского поселка Сургута Снежный получили неожиданный «жестокий сюрприз» от энергосбытовой компании «Восток». Подробности и описание инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Сургут».

Известно, что при температуре -30 многие дошкольники и школьники находились в поселке дома одни по причине актировки.

- И вдруг, около 10 утра, на телефоны родителей от их детей стали поступать тревожные звонки. Дети жаловались, что дома холодно, батареи стали ледяными, и нет электричества, - описали происходящее подписчики соцсетей.

- Это ваши проблемы, платить за свет надо вовремя. Приезжайте, оплачивайте долг, пишите заявление, и платите за подключение, и в течении трех дней мы рассмотрим ваши заявление и подключим, - ответили жителям в энергосбытовой компании.

Выяснилось, что по какой-то причине некоторые платежи не прошли вовремя. При этом люди оплачивали долги в установленные сроки, деньги с карт снимались.

- Людям пришлось в срочном порядке бежать с работы домой, и искать место, куда отвести детей из замерзающих домов. Итог: некоторые дети заболели из-за переохлаждения, несколько домов заморожено, полопались трубы и радиаторы, требуется капитальный ремонт отопительных систем, - рассказали жители поселка Снежный.

- А теперь дружно всем домом нанимайте независимого эксперта, обсчитывайте убытки и ремонт, и в суд. Пусть оплатят больничные, ремонт и восстановление всего того, что пришло в негодность, - подвела итог подписчица паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU