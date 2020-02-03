2020-02-03T11:04:45+03:00
Общество

Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию

Объединение усилит общие возможности представителей профессии
Руслан Савинов
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Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию. Фото администрации города.Строители Нижневартовска объединились в ассоциацию. Фото администрации города.
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Недавно созданная ассоциация строителей Нижневартовска призвана объединить усилия представителей этой профессии в муниципалитете. Подробности о создании объединения сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Ассоциация формируется по инициативе главы города Василия Тихонова. Предполагается, что в нее войдут сорок строительных организаций, которые ведут деятельность на территории города. Обязательно пригласим общественников-строителей, молодежь, - подчеркнул куратор городского строительного блока.

В ассоциации будут решать ряд задач. Среди них: организационные вопросы, консультационная помощь представителям строительных предприятий и другие. Кроме того, планируется, что организация займется курированием нового сквера Строителей. Власти города возлагают большие надежды на новое объединение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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