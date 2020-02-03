Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлению
В Югре за минувшие дни произошло 74 преступления. По данным УМВД ХМАО, из них уже 47 раскрыто: один факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, два мошенничества, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, разбой и семь краж.
Так, в Сургуте полицейские установили 24-летнего подозреваемого в воровстве: молодой человек похитил из гипермаркета пять бутылок виски. Цена похищенного - более девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Воришку поместили под подписку о невыезде.
Еще одна кража также произошла в Сургуте. Из автомобиля 32-летний подозреваемый похитил аккумуляторную батарею. Ее стоимость составила почти шесть тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину содержат в изоляторе временного содержания.
Кроме того, в ХМАО за прошедшие дни полицейские раскрыли 14 ранее произошедших преступлений. Выявлено почти шесть тысяч правонарушений: наложено 30 штрафов. За административные правонарушения арестованы 60 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU