2020-02-03T10:50:48+03:00
Происшествия

Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлению

Семь краж случилось за последние дни
Руслан Савинов
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Пять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлениюПять бутылок виски подтолкнули сургутянина к преступлениюФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие дни произошло 74 преступления. По данным УМВД ХМАО, из них уже 47 раскрыто: один факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, два мошенничества, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, разбой и семь краж.

Так, в Сургуте полицейские установили 24-летнего подозреваемого в воровстве: молодой человек похитил из гипермаркета пять бутылок виски. Цена похищенного - более девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Воришку поместили под подписку о невыезде.

Еще одна кража также произошла в Сургуте. Из автомобиля 32-летний подозреваемый похитил аккумуляторную батарею. Ее стоимость составила почти шесть тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину содержат в изоляторе временного содержания.

Кроме того, в ХМАО за прошедшие дни полицейские раскрыли 14 ранее произошедших преступлений. Выявлено почти шесть тысяч правонарушений: наложено 30 штрафов. За административные правонарушения арестованы 60 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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