Югорские огнеборцы потушили сорок пожаров

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:29:22+03:00

Двоих человек не удалось спасти из пламени

Изменить размер текста: A A

На территории Ханты-Мансийского автономного округа произошло 40 пожаров с 27 января по 2 февраля. Как отметили в МЧС ХМАО, в основном горели автомобили, жилой сектор, бани и дачи.

Всего от огня пострадали 13 автомобилей и 22 строения. На пожарах удалось спасти два человека и материальных ценностей на сумму более 19 миллионов рублей. Но, к сожалению, один человек получил травмы, двое погибли.

- Основные причины пожаров – нарушения эксплуатации печей, электрооборудования и бытовых приборов, - заявили в МЧС Югры.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 30 раз вызывали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому были спасены пять человек.

Специалисты напомнили автомобилистам некоторые правила безопасности. В первую очередь прогревать автомобиль необходимо только под присмотром. Также нужно регулярно проверять состояние электропроводки, соединения систем подачи топлива, масла и тосола.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU