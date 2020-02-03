Югорские огнеборцы потушили сорок пожаров
На территории Ханты-Мансийского автономного округа произошло 40 пожаров с 27 января по 2 февраля. Как отметили в МЧС ХМАО, в основном горели автомобили, жилой сектор, бани и дачи.
Всего от огня пострадали 13 автомобилей и 22 строения. На пожарах удалось спасти два человека и материальных ценностей на сумму более 19 миллионов рублей. Но, к сожалению, один человек получил травмы, двое погибли.
- Основные причины пожаров – нарушения эксплуатации печей, электрооборудования и бытовых приборов, - заявили в МЧС Югры.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 30 раз вызывали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому были спасены пять человек.
Специалисты напомнили автомобилистам некоторые правила безопасности. В первую очередь прогревать автомобиль необходимо только под присмотром. Также нужно регулярно проверять состояние электропроводки, соединения систем подачи топлива, масла и тосола.
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ИСТОЧНИК KP.RU