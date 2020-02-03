Бесстрашные крысы атаковали жителей сургутской многоэтажки

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:12:25+03:00

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Жительница дома на Пролетарском проспекте в Сургуте обнаружила в подъезде крыс. Женщина разместила описание проблемы на портале «Твой Сургут».

- По улице проспект Пролетарский, дом 10, развелись тьма крыс. Они бегают по подъездам, дети боятся входить и выходить из подъезда. Это просто ужас. Скоро крысы начнут забегать в квартиры. Просим Вас принять срочные меры, – написала сургутянка Оксана.

На просьбу горожанки отреагировали в отделе организации управлении жилищным фондом и содержанием объектов городского хозяйства в Сургуте.

- Для проведения мероприятий по дератизации собственники помещений должны незамедлительно по факту выявления наличия грызунов обращаться в управляющую организацию, – ответила начальник отдела организации управления жилфондом Сургута Татьяна Лепихина.

Напомним, что портал «Твой Сургут» создан с целью оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями Сургута и органами местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU