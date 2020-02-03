Аварии на дорогах Югры унесли жизни пяти человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:56:16+03:00

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На территории ХМАО за минувшие выходные, 1 и 2 февраля, пять человек погибли в 18 дорожно-транспортных происшествиях. По данным региональной госавтоинспекции, 30 человек получили травмы в авариях, среди которых четверо детей.

Так, в Нефтеюганском районе на 656 км «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» 2 февраля в 8:40 столкнулись «ПАЗ» и «Shacman». В результате ДТП пассажирка «ПАЗ» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Кроме того, водители обоих автомобилей получили сильные травмы.

Также в этот день в 14:30 на 12 км автодороги «Северный обход - Сургут» в Сургутском районе в аварию попали «Лада Гранта» и «Вольво». В итоге водитель «Лада» и его пассажирка погибли.

Двумя часами позднее на 201 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе произошло столкновение «Мазда» и «Тойота Королла»: двое пассажирок автомобиля «Мазда» от полученных травм скончались на месте происшествия.

Как сообщили в ГИБДД ХМАО, на территории автономного округа задержали 23 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, четверых – за повторное появление на дороге нетрезвыми. За выезд на встречку 58 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU