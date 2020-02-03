2020-02-03T08:39:12+03:00
Здоровье

Четыре центра амбулаторной онкологической помощи откроют в Югре

В регионе стартовал месячник профилактики онкологии
Руслан Савинов
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Четыре центра амбулаторной онкологической помощи откроют в ЮгреЧетыре центра амбулаторной онкологической помощи откроют в ЮгреФото: pixabay.com
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В Югре откроют центры амбулаторной онкологической помощи. Как уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, один центр существует в Ханты-Мансийске, а второй недавно открыли при окружной клинической больнице Сургута.

По информации чиновников здравоохранения, на очереди открытие центров в Нягани, Нефтеюганске, Советском и Нижневартовске.

- Одержать победу над раком можно только при условии, что люди будут следить за своим здоровьем и регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Онкологические болезни лучше предотвратить или выявить на начальной стадии, чем откладывать на потом визит в поликлинику, - заявили специалисты сургутского амбулаторного центра.

Югорчане в течение февраля узнают от специалистов о мерах профилактики, диагностике и лечении рака. Среди планируемых мероприятий: дни открытых дверей, семинары, социальные акции, а также трансляция социальной рекламы в общественном транспорте.

Отмечается, что в ХМАО до 2024 года планируют снизить смертность от рака до примерно 109 случаев на 100 тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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