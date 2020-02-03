Четыре центра амбулаторной онкологической помощи откроют в Югре

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре откроют центры амбулаторной онкологической помощи. Как уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, один центр существует в Ханты-Мансийске, а второй недавно открыли при окружной клинической больнице Сургута.

По информации чиновников здравоохранения, на очереди открытие центров в Нягани, Нефтеюганске, Советском и Нижневартовске.

- Одержать победу над раком можно только при условии, что люди будут следить за своим здоровьем и регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Онкологические болезни лучше предотвратить или выявить на начальной стадии, чем откладывать на потом визит в поликлинику, - заявили специалисты сургутского амбулаторного центра.

Югорчане в течение февраля узнают от специалистов о мерах профилактики, диагностике и лечении рака. Среди планируемых мероприятий: дни открытых дверей, семинары, социальные акции, а также трансляция социальной рекламы в общественном транспорте.

Отмечается, что в ХМАО до 2024 года планируют снизить смертность от рака до примерно 109 случаев на 100 тысяч населения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU