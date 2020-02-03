2020-02-03T08:09:13+03:00
Общество

Эксперты напомнили северянам о правилах обмена лекарств из аптек

Недостатки нужно выявлять сразу после покупки
Руслан Савинов
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Эксперты напомнили северянам о правилах обмена лекарств из аптекЭксперты напомнили северянам о правилах обмена лекарств из аптекФото: pixabay.com
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Возможность обмена и возврата приобретенного лекарства зависит от его качества, а также от полноты предоставленной продавцом информации в момент покупки. Подробные правила действий в подобных ситуациях напомнили эксперты Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, лекарственные препараты годного качества вернуть или обменять нельзя. Однако лекарства ненадлежащего качества можно заменить или же вернуть продавцу и получить уплаченные за них деньги.

Отметим, что недостатки могут быть самые разные. Среди них: брак, дефекты маркировки, отсутствие инструкции по применению, истекший срок годности. Наличие недостатков необходимо проверять сразу после покупки препарата.

Как отметили специалисты, при отказе продавца разрешить вопрос в добровольном порядке можно обращаться с иском в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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