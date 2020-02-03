Школьники-счастливчики Сургутского района отдохнут летом в Анапе и Крыму

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:03:02+03:00

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Начинается прием заявлений от родителей Сургутского района на предоставление летних путевок. Как сообщили в администрации района, в 2020 году ребята в возрасте от 6 до 17 лет отдохнут в Краснодарском крае, Башкирии и Крыму, Новосибирской области, Заводоуковске. Также родители смогут отправить детей в Русскинскую: там организуют смены лагеря «Этноград».

— Путевками могут воспользоваться дети, имеющие место жительства в Сургутском районе. Выделение путевок осуществляется в порядке очередности, сформированной по дате подачи заявления и пакета документов. Путевки традиционно предоставляются бесплатно. Родители или законные представители оплачивают только проезд к месту отдыха детей и обратно. В 2020 году на отдых и оздоровление детей муниципалитет при поддержке округа потратит 43,8 млн рублей, - рассказала специалист отдела организации отдыха детей департамента образования Сургутского района Оксана Байбародских.

Добавим, что подать заявление на предоставление путевки можно через госуслуги или в МФЦ Сургутского района. Более подробная информация доступна по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU