2020-02-03T06:32:34+03:00
Спорт

Футбол в валенках состоялся в Ханты-Мансийске

Было неудобно, но весело
Руслан Савинов
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Футбол в валенках состоялся в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».Футбол в валенках состоялся в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Ханты-Мансийск принял на своей территории отважных любителей северного футбола в валенках. Подробности прошедшего мероприятия сообщили в пресс-службе регионального департамента по спорту.

На футбольный турнир заявились сразу десять команд. В борьбу за кубок вступили команды: «White Champ», «НЛО», «Регион-86», «Валенки», «Буран», «Депспорт», «БраунСпорт», «ЛакиСпортБойз», «ЮМС» и «Самарово». Наравне со взрослыми играли и совсем юные футболисты.

- Несмотря на усталость, настроение отличное! Когда нам сказали, что будет организован такой турнир, мы с ребятами обрадовались. Не так давно мы уже играли в футбол в валенках, кстати, там тоже выиграли, поэтому сразу заявились. Идея отличная, это очень весело, хоть и не очень удобно играть в одежде и тем более в валенках, хочется играть еще и еще. Да хоть на льду!» — поделился впечатлениями один из участников команды «Самарово» Джейхун Юсифов.

Представители «ЮграМегаСпорт» рассказали, что планируют теперь проводить подобные турниры ежегодно в первые выходные февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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