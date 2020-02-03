Погода в Югре 3 февраля: небольшой снег и изморозь
В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 3 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер южный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11, -16 градусов, днем -15, -17 градусов.
В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.
В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -14 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздух днем составит -13, -14 градусов.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU