2020-02-03T05:47:52+03:00
Общество

Погода в Югре 3 февраля: небольшой снег и изморозь

Температура днем не опустится ниже -17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 3 февраля: небольшой снег и изморозьПогода в Югре 3 февраля: небольшой снег и изморозьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 3 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер южный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11, -16 градусов, днем -15, -17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздух днем составит -13, -14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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