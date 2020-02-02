В Нефтеюганском районе в ДТП насмерть разбилась пассажирка автобуса

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:56:54+03:00

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На 656 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сегодня утром, 2 февраля, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сейчас полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Правоохранители установили, что водителя автобуса «ПАЗ-320530» занесло на встречку, где он столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП пассажирка автобуса скончалась на месте происшествия, а водители получили травмы разной степени тяжести. Известно, что в салоне автобуса находилась только одна пассажирка.

В нефтеюганских пабликах рассказывают, что ДТП произошло на Тепловской трассе в сторону посёлка Сентябрьский в Нефтеюганском районе.

- Грузовик вылетел в кювет вместе с автобусом! Похоже, что повлияли погодные условия. Дорога вся в снегу. Видимость не очень. Будьте внимательны на загородных трассах! – пишут пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU