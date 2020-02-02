Наталья Комарова вручила югорским труженикам тыла медали к 75-летию Победы

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:59:01+03:00

Небольшой праздник устроили в доме пенсионеров, где они и живут

Изменить размер текста: A A

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» вручила губернатор Югры Наталья Комарова труженикам тыла Евдокии Каравановой и Клавдии Никуровой. Ветераны не смогли присутствовать на большой церемонии в январе, поэтому небольшой праздник устроили в доме пенсионеров, где они и живут.

В Югре Клавдия Никурова – самая пожилая труженица тыла. В конце марта этой женщине исполнится 97 лет. Она родилась в Рязанской области, а в Ханты-Мансийск она приехала вместе с матерью. Увы, на старости лет у неё не осталось родственников.

Другой труженице тыла – Евдокии Каравановой – в феврале исполнится 88 лет. Она родилась в многодетной семье в деревне Кукуй Тюменской области. Голод в 1946 году вынудил мать отправить 14-летнюю Евдокию к старшей сестре в Самарово, где девочка стала работать няней. Общий стаж работы Евдокии Семёновны – 49 лет. У неё есть два сына и пятеро внуков, но все они живут не в Ханты-Мансийске.

Губернатор Наталья Комарова увиделась с труженицами тыла и поручила обустроить внутренний двор дома, в котором живут ветераны. К 9 мая директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва пообещала выполнить поручение.

ИСТОЧНИК KP.RU