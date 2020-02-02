Югорчане могут предложить идеи празднования 90-летия региона

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:47:35+03:00

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На портале «Открытый регион – Югра» продолжается приём предложений в план празднования 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, все идеи и проекты принимаются до 5 февраля 2020.

Сейчас план мероприятий проходит финальный этап формирования. В его составе – предложения органов власти, общественных организаций и югорчан-активистов. По итогам тематической стратегической сессии, которая прошла в октябре 2019 года, сформирован большой кейс идей. К примеру, в план уже включены:

- 3D-тур, который позволит повысить доступ туристических мест и объектов ХМАО-Югры;

- биографический проект, посвящённый 90 югорчанам, которые сыграли большую роль в истории региона.

В числе предложений – создание 90 точек притяжения во всех муниципалитетах Югры, спортивный легкоатлетический марафон, краеведческая выставка, челлендж добрых дел в соцсетях, викторина, посвященная 90-летию Югры и многое другое.

Все предложения и инициативы югорчан обсудят 10 февраля на заседании окружного организационного комитета. Его участники сформируют окончательный план мероприятий в честь 90-летия Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU