В Югре меняют порядок расчёта взносов за капремонт
В Югре изменится порядок расчёта взносов при начислении платы за капремонт. Решение принято губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой на заседании правительства округа. Новый порядок расчёта коснётся собственников помещений в домах, секции и подъезды которых отличаются друг от друга по своим характеристикам.
Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, такой подход позволит учитывать факт отсутствия лифта в отдельных подъездах многоквартирников. По словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Ильи Кима, федеральным законодательством определена неделимость имущества.
- Если общедомовое имущество содержит хотя бы в одном подъезде лифтовое оборудование, то по федеральным нормам и взнос на капремонт начисляется как с лифтовым оборудованием. Мы внутри региона эту коллизию исправили – ввели новый тип домов, что нам позволило начислять внос на капремонт исходя из того, есть лифт, или его нет, - отметил Илья Ким.
ИСТОЧНИК KP.RU