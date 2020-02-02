2 Февр. 2020 2020-02-02T04:18:17+03:00

В Югре 2 февраля ожидается облачность и умеренный снег Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 2 февраля, ожидается облачность. Небольшой, местами умеренный снег, поземок. Ветер будет дуть юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 ºС, местами -20…-25 ºС, по северу и крайнему востоку -30…-35 ºС, днем -9…-14 ºС, местами -15…-20 ºС, по северу и крайнему востоку -24…-29 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -11…-13 ºС, днем -10…-12 °С.

Также в Югре прогнозируются дальнейшее ледообразование. Его интенсивность будет зависеть от температурного режима, характера водного объекта, толщины снега и ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU