Житель Ханты-Мансийска получил травму руки в ночном пожаре в жилом доме

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:52:12+03:00

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В Ханты-Мансийске в ночь на 1 февраля произошёл крупный пожар в жилом доме по улице Строителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 2 часа 13 минут, и уже через шесть минут пожарные прибыли на место.

Когда огнеборцы приехали на место ЧП, жилой дом был полностью охвачен огнём. Из-за порывов ветра пламя перекинулось на соседний дом и хозяйственные постройки, появилась угроза распространение огня через пристрой к дому на гаражи и жилые строения, которые находятся на смежной улице. Пожарные сразу стали тушить основные очаги в жилых домах и защищать соседние постройки, а также эвакуировать жильцов из близлежащих домов. Ликвидировать открытое горение удалось в 5 часов утра на общей площади 270 квадратных метров.

По словам руководителя пожарно-спасательного гарнизона Ханты-Мансийска Бориса Пневского, огонь распространился из-за того, что о пожаре поздно сообщили.

- В домах и постройках находились газовые баллоны, охотничье оружие и боеприпасы, которые взрывались и представляли опасность для людей. Минимальное расстояние между жилыми домами и надворными постройками также способствовало распространению огня, - рассказал ое.

В результате пожара травму руки получил 57-летний мужчина. Сейчас органы дознания МЧС России проводят проверку по факту пожара. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/758212" frameborder="0"></iframe> Пожар в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU