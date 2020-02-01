Житель Радужного ответит за злодеяния сразу по четырём статьям
В Радужном утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется сразу в четырёх преступлениях. А именно: в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, в краже, в приведении нефтепроводов и газопроводов в негодность, а также в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, обвиняемый предложил подростку похитить имущество нефтегазовой компании на Варьеганском месторождении. Взамен он пообещал ему половину денег, которые выручат от продажи украденного имущества.
В июне и июле 2019 года они украли медный кабель стоимостью 20,5 тысяч рублей, который принадлежит предприятию. В результате вырубилось электричество на скважине кустовой площадки, что привело нефтепроводы в негодность. Общий ущерб составил 61 тысячу рублей. В августе мужчина, будучи пьяным, угнал автомобиль «УАЗ», но вскоре его задержали полицейские.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU