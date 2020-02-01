В Нягани предприниматель задолжал государству более 2,3 млн рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:49:58+03:00

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В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, мужчина призван к ответственности по результатам проверки на основании материалов, которые предоставили югорские налоговики.

Следствие выяснило, что в 2016-2018 годах подозреваемый, чтобы получить прибыль от коммерческой деятельности, не предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на доходы физических лиц. Тем самым мужчина уклонился от уплаты в бюджет страны налогов на сумму более 2,3 млн рублей.

Во время расследования следствие примет исчерпывающие меры к возмещению ущерба, который причинён бюджету Российской Федерации. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уклонисту может грозить срок до одного года. Если он возместит всю сумму ущерба, то может быть освобождён от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU