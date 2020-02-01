1 Февр. 2020 2020-02-01T10:18:35+03:00

В Нижневартовске ищут мужчину, который может передвигаться на двух автомобилях. Фото: УМВД по ХМАО

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В Нижневартовске разыскивается Хидиров Эльмар Шахкеримович 03.01.1988 года рождения. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье РФ «Хулиганство». Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчина может передвигаться на двух автомобилях: чёрной «Ладе» 2114 г/н С491ХВ 55 регион и белой «Ладе Приоре» г/н Н104УС 197 регион.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба обратиться в ОСО УР УМВД России по Нижневартовску по адресу: 60 лет Октября 28, каб.103, тел. 89048822323, 493473, 493111. Всю имеющуюся информацию можно сообщить в Дежурную часть УМВД России по ХМАО – Югре по телефонам: (3467) 398-215, 398-216.

ИСТОЧНИК KP.RU