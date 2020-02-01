Погода в Югре 1 февраля: будет облачно

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:33:04+03:00

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Сегодня, 1 февраля, ночью на территории Югры ожидается небольшой, местами умеренный. По западным районам прогнозируется сильный снег, на востоке округа преимущественно день пройдет без осадков. В отдельных районах возможна изморозь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура по западной половине округа составит -17,-22 градусов, в юго-западных районах до -12 градусов.

На северо-западе будет заметно холоднее, там ожидается -26,-31 градусов по восточной половине -27,-32 градусов, по юго-востоку -20,-25 градусов, однако при прояснениях столбик термометра может опустить до -34,-39 градусов.

Днем в Югре будет облачно. Местами возможен сильный снег. В отдельных районах вероятна метель и изморозь. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит -10,-15 градусов, по югу до -5 градусов, по северу и востоку -19,-24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU