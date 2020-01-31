На трассах Югры прогнозируют ухудшение погодных условий

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:53:46+03:00

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается понижение температуры до -39 градусов и снегопад. Об этом сообщила пресс-служба «Уральское УГМС».

В связи с сильными морозами водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город: проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и сотовый телефон.

- На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные службы обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место, - сообщили в уралуправтодоре.

Актуальную информацию о состоянии проезда можно узнать по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU