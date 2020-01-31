Югорчанам расскажут, как провести «энергосохраняющую» вечеринку

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:58:15+03:00

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Активисты выпустили руководство по организации тематической вечеринки нового формата «Да будет свет», гости которой не только весело и интересно проведут время, но и проникнутся ценностью энергосбережения, узнают о его способах и возобновляемых источниках энергии. Как сообщили представители движения «ЭКА», «юнергосохраняющие» вечеринки пройдут в рамках всероссийского флешмоба «Позитивная энергия».

Руководство содержит алгоритм действий на тему энергосбережения. Внутри есть список фильмов для просмотра, настольных экологических игр, материалы для экоуроков, идеи мастер-классов, а также советы по созданию особой атмосферы встречи.

- Мы привыкли к электричеству и связанным с ним удобствам: освещению, развлечениям, приготовлению еды, стирке, работе компьютеров и даже связи с близкими людьми на расстоянии. Мы предлагаем устроить себе и своим друзьям «электродетокс» и провести вечеринку при свечах с целью рассказать гостям о ценности электричества, научиться его беречь, - рассказала координатор проекта Ecowiki.ru Юлия Бурдо.

Провести эковечеринку может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на специальном сайте и скачать в личном кабинете бесплатный сценарий проведения мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU